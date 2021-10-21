В оргкомитете этапов КМ в Эстерсунде ответили на вопрос о допуске российских болельщиков

Первый и второй этапы Кубка мира в Эстерсунде пройдут со зрителями. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на оргкомитет этапов.
«Болельщики будут допущены на трибуны во время первых двух этапов Кубка мира в Эстерсунде, билеты уже поступили в продажу. Количество зрителей ещё не определено, но билетов в продаже будет не так много, как на обычных соревнованиях.
Что касается российских болельщиков, то на данный момент действует временный запрет на въезд в Швецию из России. Он введён до 31 октября. Боюсь, мы не знаем, будет ли он в силе после 31-го числа», — говорится в сообщении.
Напомним, на протяжении всего прошлого сезона зрители не могли присутствовать на этапах Кубка мира по биатлону из-за коронавирусных ограничений.
Первый этап Кубка мира в Эстерсунде запланирован на 26-28 ноября, а второй — на 2-5 декабря.
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