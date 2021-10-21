Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В оргкомитете этапов КМ в Эстерсунде ответили на вопрос о допуске российских болельщиков

В оргкомитете этапов КМ в Эстерсунде ответили на вопрос о допуске российских болельщиков
Комментарии

Первый и второй этапы Кубка мира в Эстерсунде пройдут со зрителями. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на оргкомитет этапов.

«Болельщики будут допущены на трибуны во время первых двух этапов Кубка мира в Эстерсунде, билеты уже поступили в продажу. Количество зрителей ещё не определено, но билетов в продаже будет не так много, как на обычных соревнованиях.

Что касается российских болельщиков, то на данный момент действует временный запрет на въезд в Швецию из России. Он введён до 31 октября. Боюсь, мы не знаем, будет ли он в силе после 31-го числа», — говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении всего прошлого сезона зрители не могли присутствовать на этапах Кубка мира по биатлону из-за коронавирусных ограничений.

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде запланирован на 26-28 ноября, а второй — на 2-5 декабря.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021