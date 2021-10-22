Миронова: стрельба определённо улучшилась, чувствую себя в этом компоненте более сильной

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о подготовке к новому сезону Кубка мира.
«В Рамзау всё прошло прекрасно. Это одно из моих любимейших мест для тренировок, потому что здесь можно кататься на лыжах, роллерах, побегать кроссы, сделать имитацию. В общем, всё прекрасно.
Подготовительный период прошёл плодотворно. Надеюсь, будет немного времени отойти от нагрузки и можно будет биться на каждом этапе Кубка мира на максимум. Не знаю, насколько получится побороться за общий зачёт Кубка мира, но поборемся.
Стрельба у меня определённо улучшилась, чувствую себя в этом компоненте более сильной, чем в предыдущие годы. Поэтому всё стало лучше. Посмотрим, как будет на соревнованиях.
Мы едем в Тюмень, на снег. Основное вкатывание у нас будет, наверное, три недели. Потом — этапы Кубка мира», — сказала Миронова в видеоблоге Тимофея Лапшина, опубликованного на его YouTube-канале.
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