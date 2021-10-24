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Легрейд: другие после возвращения домой уединяются с девушкой, я – иду к оружейнику

Легрейд: другие после возвращения домой уединяются с девушкой, я – иду к оружейнику
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Четырёхкратный чемпион мира, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования норвежец Стурла Холм Легрейд забавно показал изменения в своей винтовке. На оружие Легрейда появился логотип нового спонсора.

«Возвращение домой после трёхнедельного тренировочного сбора. Первое, что нужно сделать. Другие люди: уединяются в домиках с девушкой/парнем. Я: иду к оружейнику Свену Арне. Вы заметили что-то новое на винтовке?» — подписал снимки Легрейд.

Публикация доступна в «инстаграме» Стурлы Холм Легрейда.

Напомним, в первом полноценном для себя сезоне на Кубке мира Легрейд неожиданно выиграл пять личных гонок и занял второе место в общем зачёте. А также завоевал два личных золота на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

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