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Латыпов, Бабиков, Стрельцов и другие посоревнуются с лыжниками сборной России в Алдане

Латыпов, Бабиков, Стрельцов и другие посоревнуются с лыжниками сборной России в Алдане
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что российские биатлонисты, работающие в его группе подготовки, посоревнуются с лыжниками сборной России из группы Олега Перевозчикова.

Под руководством Каминского тренируются Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин. В состав группы Перевозчикова входят: Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Артём Николаев, Илья Порошкин и Антон Тимашов.

«В рамках подготовки к сезону 28 октября мы встретимся в лыжной гонке на 10 километров с группой Перевозчикова, она тоже работает в Алдане. Также проведём контрольную тренировку, дату пока ещё не определили, но предварительно 1 ноября. Место шестого человека в сборную определит отбор. Для себя я, конечно, ничего не могу решить. Например, в лыжных гонках это можно сделать, а в биатлоне нет. Один неточный выстрел и всё, ты выбыл», — приводит слова Каминского сайт «Матч ТВ».

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