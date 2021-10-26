Корейский биатлонист Тимофей Лапшин раскрыл подробности дисквалификации за допинг

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, который в настоящее время представляет Республику Корея, поделился подробностями дисквалификации за употребление допинга. Срок действия годичной дисквалификации Лапшина за допинг 8-летней давности истёк в сентябре 2021 года.
«Расскажу, как всё было. В 2013 году на Кубке IBU я приболел. Поэтому пропустил эстафету, чтобы сохранить здоровье. После этапа у нас было два перелёта: из Вены в Москву, а затем из Москвы в Ижевск на «Ижевскую винтовку». В самолёте при взлёте у меня очень сильно заложило нос, начало сдавливать. Я очень сильно испугался, потому что такого ещё не было. Пошёл к доктору, чтобы попросить какие-нибудь капли. Боль была адская. Он даёт ринофлуимуцил. Мы оба знали, что в подготовительный период они разрешены, но запрещены в соревновательный. Соревновательный начинается за 12 часов до соревнований. Доктор меня предупредил, что если у меня будут брать допинг-пробу, то я должен написать в протоколе о ринофлуимуциле. В Ижевске в спринте занял второе место, и у меня берут допинг-пробу как у призёра. В протоколе я всё указал. То есть всё писал открыто, не жульничал.
Во время слушаний мне сказали, что понимают, что я принимал капли не для улучшения результата, но факт приёма препарата был. Причём мы четыре-пять раз запрашивали концентрацию по этому веществу, но ответа не последовало. Может быть, его в пробе вообще нет. Обвинения были просто основаны на бумажке, в которой я указал, что принимал ринофлуимуцил, на списке Макларена и словах Родченкова.
Признаю, что был косяк с моей стороны и со стороны доктора. По прилёте мы должны были подать документы для TUE (терапевтические исключения. — Прим. «Чемпионата»), что мы экстренно воспользовались каплями. Получилось, что понадеялись на русский авось. За это и поплатились. На слушаниях хотели двухгодичной дисквалификации с лишением всех наград и призовых, начиная с 2013 года. Дали в итоге минимальное — год. Говорят: «Мы просто не можем сделать меньше, потому что нельзя». Раньше за такое нарушение, за такую глупость давали просто выговор, а максимальное наказание было 4-6 месяцев дисквалификации», — цитирует Лапшина «Матч ТВ».
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