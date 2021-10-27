Майгуров — о тредбане: в первую очередь тренироваться и тестироваться на нём будут юниоры

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал презентацию Олимпийским комитетом России (ОКР) тредбана — долгожданного оборудования для проведения физиологических исследований и совершенствования техники классических и коньковых способов передвижения на лыжероллерах.



«Биатлонисты будут тренироваться и тестироваться на этом тредбане. Тестирование будет проходить в наши регулярные периоды — это осень и весна, ну, а тренировки скорее в летний период. Во время межсборья спортсмены, которые поближе к Москве, могут поработать на техникой. Это хорошая возможность для того, чтобы улучшить этот фактор. В скором времени биатлонисты приступят к этой работе. Это, кстати, необязательно члены первой команды, в первую очередь речь идёт о юниорах», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».