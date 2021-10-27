Майгуров: Юрлова-Перхт не выходит на связь. У меня нет информации по её отбору в команду
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился информацией о подготовке к сезону Екатерины Юрловой-Перхт и Екатерины Глазыриной.
«Информации об участии Екатерины в отборах в команду нет. Катя не выходила на связь по этому вопросу. Регулярной связи с ней нет, не знаю, тренируется она или нет. Если бы были подобные намерения, то, думаю, о них бы заявили.
Екатерина Глазырина? Не могу сказать ничего о её физическом состоянии. Знаю только, что она тренируется. Мы с ней общались, но сложно сказать, в какой она форме сейчас», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».
Напомним, в ноябре 2020 года Юрлова-Перхт объявила о паузе в карьере в связи с беременностью. В июне 36-летняя биатлонистка родила второго ребёнка.
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