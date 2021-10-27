Виктор Майгуров назвал биатлонистов, которые пропустят контрольные старты сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как пройдут контрольные старты национальной сборной.

«В настоящий момент все четыре наши группы уже начали подготовку на снегу. У мужчин претенденты на попадание в национальную команду соберутся в Ханты-Мансийске, где проведут две контрольные гонки – спринт и масс-старт – 12 и 13 ноября. По их результатам будет сформирована команда на Кубок IBU, а также будет отобран один спортсмен, который присоединится к Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Евгению Гараничеву, Матвею Елисееву и Кариму Халили – той пятёрке, которая, как уже решено, стартует на Кубке мира. Они с 8 ноября вместе с тренерами Юрием Каминским и Сергеем Башкировым уже будут готовиться к старту сезона в австрийском Обертиллиахе. Там эта группа проведёт чуть более двух недель, оттуда она отправится в Швецию, к месту проведения первого этапа Кубка мира. За ходом контрольных стартов тренеры группы будут следить дистанционно, непосредственно в Ханты-Мансийске будут работать Максим Максимов и Павел Максимов, а окончательный состав мы сформируем совместно в формате видеоконференции. Сам я буду на гонках и в Ханты-Мансийске, и в Тюмени, и могу заверить, что все пройдёт максимально объективно.

Составы женской команды на оба Кубка сформируем после двух контрольных спринтов в Тюмени 15 и 16 ноября. У девочек стартуют в полном составе группы Михаила Шашилова и Евгения Куваева, включая Светлану Миронову и Ульяну Нигматуллину, которые решением Правления СБР были допущены к участию в Кубке мира без отбора. Как уже сообщалось ранее, на контрольные старты также приглашены три спортсменки, которые не были на централизованной подготовке – Тамара Дербушева, Маргарита Васильева и Кристина Резцова. Все они проявили себя в этом сезоне на соревнованиях по летнему биатлону.

В целом, по согласованию с тренерами, к стартам будут допущены 18 парней и 19 девушек. Подготовка лыж для всех участников будет централизованной. Все лыжи будут готовиться нашим сервисом одним парафином, чтобы все были в равных условиях», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.