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Виктор Майгуров назвал биатлонистов, которые пропустят контрольные старты сборной России

Виктор Майгуров назвал биатлонистов, которые пропустят контрольные старты сборной России
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как пройдут контрольные старты национальной сборной.

«В настоящий момент все четыре наши группы уже начали подготовку на снегу. У мужчин претенденты на попадание в национальную команду соберутся в Ханты-Мансийске, где проведут две контрольные гонки – спринт и масс-старт – 12 и 13 ноября. По их результатам будет сформирована команда на Кубок IBU, а также будет отобран один спортсмен, который присоединится к Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Евгению Гараничеву, Матвею Елисееву и Кариму Халили – той пятёрке, которая, как уже решено, стартует на Кубке мира. Они с 8 ноября вместе с тренерами Юрием Каминским и Сергеем Башкировым уже будут готовиться к старту сезона в австрийском Обертиллиахе. Там эта группа проведёт чуть более двух недель, оттуда она отправится в Швецию, к месту проведения первого этапа Кубка мира. За ходом контрольных стартов тренеры группы будут следить дистанционно, непосредственно в Ханты-Мансийске будут работать Максим Максимов и Павел Максимов, а окончательный состав мы сформируем совместно в формате видеоконференции. Сам я буду на гонках и в Ханты-Мансийске, и в Тюмени, и могу заверить, что все пройдёт максимально объективно.

Составы женской команды на оба Кубка сформируем после двух контрольных спринтов в Тюмени 15 и 16 ноября. У девочек стартуют в полном составе группы Михаила Шашилова и Евгения Куваева, включая Светлану Миронову и Ульяну Нигматуллину, которые решением Правления СБР были допущены к участию в Кубке мира без отбора. Как уже сообщалось ранее, на контрольные старты также приглашены три спортсменки, которые не были на централизованной подготовке – Тамара Дербушева, Маргарита Васильева и Кристина Резцова. Все они проявили себя в этом сезоне на соревнованиях по летнему биатлону.

В целом, по согласованию с тренерами, к стартам будут допущены 18 парней и 19 девушек. Подготовка лыж для всех участников будет централизованной. Все лыжи будут готовиться нашим сервисом одним парафином, чтобы все были в равных условиях», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

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