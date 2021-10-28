Гараничев подробно рассказал о полицейском обыске на чемпионате мира в Антхольце

Серебряный призёр чемпионата мира Евгений Гараничев вспомнил детали полицейского обыска, которому подверглась сборная России во время чемпионата мира 2020 года в Антхольце (Италия).
«Мне говорили, что ко мне никаких вопросов нет, что я могу уйти. А я отвечал: «Нет, извините, зачем мне уходить. Я с этим человеком нахожусь для поддержки». У него (Александра Логинова. — Прим. «Чемпионата») сразу забрали телефон, а я успел отправить сообщение тренеру, что к нам пришла полиция. И это всё передалось по цепочке, «Матч ТВ» приехал сразу. После у меня тоже телефон забрали.
Мы понимали, что надо ездить командой на награждения с ним. Он нас потом за это очень благодарил. На его месте, если бы меня никто не поддерживал, то мне бы захотелось закрыться и уйти. Но я думаю, что Саня правильно сделал, что остался. Он понимает, что надо быть выше этого и просто делать свою работу», — цитирует Гараничева «Матч ТВ».
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