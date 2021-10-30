Йоханнес Бё показал, как провёл первые тренировки на снегу. Самуэльссон отреагировал

Лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бё показал, как провёл первые тренировки на снегу при подготовке к олимпийскому сезону – 2021/2022.
«Первый снег в сезоне. Нашёл в шведском Турсбю. Счастливого Хэллоуина!» — прокомментировал снимки норвежец.
Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Бё.
На публикацию отреагировал олимпийский чемпион швед Себастиан Самуэльссон. «Переезжай в Швецию», — написал он в комментариях.
28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю). Самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.
- 30 октября 2021
-
09:42
-
09:20
- 29 октября 2021
-
08:52
- 28 октября 2021
-
20:28
-
18:36
-
18:18
-
18:08
-
14:16
-
13:50
- 27 октября 2021
-
20:40
-
16:18
-
14:39
-
14:07
-
12:10
- 26 октября 2021
-
13:09
-
13:04
- 25 октября 2021
-
22:18
-
19:27
- 24 октября 2021
-
17:33
-
14:00
-
10:19
- 22 октября 2021
-
10:36
-
10:34
-
10:23
- 21 октября 2021
-
16:33
-
11:58
-
11:10
-
10:28
-
10:25
-
10:13
-
09:39
- 20 октября 2021
-
23:28
-
22:54
-
22:08
-
17:40