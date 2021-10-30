Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё показал, как провёл первые тренировки на снегу. Самуэльссон отреагировал

Йоханнес Бё показал, как провёл первые тренировки на снегу. Самуэльссон отреагировал
Комментарии

Лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бё показал, как провёл первые тренировки на снегу при подготовке к олимпийскому сезону – 2021/2022.

«Первый снег в сезоне. Нашёл в шведском Турсбю. Счастливого Хэллоуина!» — прокомментировал снимки норвежец.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Бё.

На публикацию отреагировал олимпийский чемпион швед Себастиан Самуэльссон. «Переезжай в Швецию», — написал он в комментариях.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю). Самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

Новость по теме
Йоханнес Бё: были годы, когда мы с Фуркадом даже не здоровались
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021