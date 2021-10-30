Йоханнес Бё показал, как провёл первые тренировки на снегу. Самуэльссон отреагировал

Лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бё показал, как провёл первые тренировки на снегу при подготовке к олимпийскому сезону – 2021/2022.

«Первый снег в сезоне. Нашёл в шведском Турсбю. Счастливого Хэллоуина!» — прокомментировал снимки норвежец.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Бё.

На публикацию отреагировал олимпийский чемпион швед Себастиан Самуэльссон. «Переезжай в Швецию», — написал он в комментариях.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю). Самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.