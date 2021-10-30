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Скончался первый тренер женской сборной России по биатлону Евгений Хохлов

Скончался первый тренер женской сборной России по биатлону Евгений Хохлов
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Вчера, 29 октября, на 83-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России, первый в истории отечественного биатлона тренер национальной женской сборной – Евгений Иванович Хохлов.

Первую должность, связанную со спортом, Хохлов получил в 1963 году, став мастером по ремонту лыж на лыжепрокатной базе ВДСО «Локомотив». Через два года он уже тренер по лыжному спорту при стадионе «Локомотив», к 1973 году – тренер центрального спортивного клуба железнодорожного общества, а с 1976-го – тренер-преподаватель экспериментальной группы по биатлону.

После ряда успехов в 1977-м Евгения Ивановича переводят на должность тренера сборной СССР при ЦКО ДСО Профсоюзов, а в начале 80-х он последовательно становится тренером по биатлону Управления лыжных видов спорта при Госкомспорте СССР, а затем старшим тренером сборной команды СССР. В этой должности он проработал вплоть до 1992 года, пройдя во главе женской сборной первые чемпионаты мира. Венера Чернышова, Елена Головина, Кайя Парве и многие другие замечательные биатлонистки добивались побед под его руководством.

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