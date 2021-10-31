Легрейд — перед ОИ: я не на 100% хорош в стрельбе и знаю, что нужно улучшить ход

Четырёхкратный чемпион мира, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования норвежец Стурла Холм Легрейд рассказал о целях на олимпийский сезон.

«Мне всё ещё трудно до конца осознать, чего я смог достичь. Всегда думаю о будущем: что могу улучшить, какова следующая цель. Теперь думаю не о том, что сделал, а о том, что предстоит, например, об Олимпиаде.

У меня впереди ещё не один год спортивной карьеры, так что нужно добиться улучшений в стрельбе и лыжном ходе. С нетерпением жду гонок. Когда в межсезонье я размышлял о том, чего достиг, всё это напоминало мне сказку.

Что движет мной и даёт мотивацию – это желание совершенствоваться. Я не на 100% хорош в стрельбе и знаю, что у меня есть потенциал, чтобы улучшить ход.

Моя цель сейчас – совершенствовать свою форму, стараться быть ещё лучше, чем раньше. Однако ожидать от себя сезона такого же уровня было бы слишком самонадеянно.

Очень, очень хочу поехать на Олимпиаду. Может показаться безумием, что я это говорю. Но в сборной Норвегии ты никогда не можешь гарантировать себе место в олимпийском составе, потому что на него претендует много хороших спортсменов», – приводит слова Легрейда сайт Международного союза биатлонистов.