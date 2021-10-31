Себастиан Самуэльссон раскритиковал МОК за проведение Олимпиады-2022 в Китае

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению Олимпиады-2022 в Китае.
Шведский представитель МОК Гунилла Линдберг ранее заявила, что спортивное сообщество не может нести ответственность за проблемы страны, так как МОК – не политическая организация. При этом общественные организации обвиняют Китай в нарушении прав человека.
«Чего хочет добиться Линдберг? Навести мосты не получилось в 2008 году, и в этот раз не получится. Она не хуже меня знает. Возможно, МОК не обязан решать проблемы Китая, но именно МОК должен был гарантировать, чтобы проведение Игр не было доверено Китаю!
С учётом вышесказанного, обратим внимание на два момента. Проведение Олимпийских игр в Китае требует обсуждения. Но это самое большое соревнование в карьере спортсменов, которые не могут отказаться от поездки на этот старт. МОК нас туда в какой-то степени подталкивает.
Но необходимо гарантировать, что подобные страны в будущем не становились хозяевами Игр. Именно поэтому подобный комментарий Линдберга опасен!» — написал Саммуэльссон на своей странице в «Твиттере».
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