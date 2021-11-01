Владимир Драчёв: зачем таскать Гараничева на Кубок мира? Над нами смеётся весь мир

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался на тему необходимости омоложения национальной команды. По словам Драчёва, нет необходимости возить на этапы Кубка мира таких возрастных спортсменов, как Евгений Гараничев.

«Зачем мы таскаем того же Гараничева туда-обратно? Чтобы занимать 60-е места? Пора давать шанс молодёжи. А у нас всё вернулось на круги своя. Молодёжь не берут, везут даже на Кубок IBU тех же пенсионеров, которые еле-еле бегут. А молодёжь будет сидеть дома.

Откуда появятся молодые таланты, если мы продолжим возить пенсионеров? Над нами смеётся весь мир. Вы хоть как-то кого-то ищите. Почему из России постоянно убегают биатлонисты? Потому что здесь никого не подпускают к команде», — цитирует Драчёва «РИА Новости Спорт».