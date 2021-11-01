Владимир Драчёв объяснил, в чём сборная России по биатлону отстаёт от лидеров

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал отставание национальной команды от лидеров. По словам Драчёва, в бытность президентом он разобрался, почему сборная России проигрывает.

«У меня была целая программа. Я полностью разобрался во всех проблемах биатлона, которые у нас существуют.

Когда окунулся в этот мир, был шокирован происходящим в Союзе биатлонистов России и спорте. Понял, почему наша сборная проигрывает. Дело не только в результатах, а в том, из чего складывается этот результат: патроны, винтовки, лыжи, смазка, сервис, медицинское обслуживание, психология, внутрикомандные отношения. Мы настолько во всём этом отстали от лидеров!

В биатлоне нет мелочей. Все эти моменты надо просто исправлять. Но сейчас никто не собирается это делать», — приводит слова Драчёва «РИА Новости Спорт».