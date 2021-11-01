Владимир Драчёв назвал российских биатлонистов, которые могут завоевать медали на ОИ-2022

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв порассуждал на тему медальных перспектив национальной команды на Олимпиаде-2022 в Пекине. Драчёва спросили, с кем связаны медальные шансы России на Играх.
«Я рассчитываю на Латыпова. Он пока ещё растёт. При стечении обстоятельств может попасть в топ-6 или даже выше. У Саши Логинова своя специфика подготовки. Сложно одним предложением описать его внутренние переживания, просто пожелал бы ему сил и энергии. Елисеев – спортсмен одной гонки, ему надо настроиться на одну дистанцию. Халили – пока человек не того высокого уровня, хотя если добавит в ходе, то сможет конкурировать, особенно в контактных гонках.
Женщины? Очень надеюсь, что выстрелит кто-то из молодёжи. Только они могут порадовать, потому что ещё бегают с горящими глазами. Очень жаль, что Миронова никак не может себя реализовать. У Казакевич великолепная функциональная подготовка, у неё огромный потенциал, но надо исправить стрельбу. Уверен, Шашилов знает, что с этим делать. Когда увидел её первый раз, сразу сказал, что надо брать в сборную. Куклина – эстафетчица, может проявить себя в индивидуальной гонке. Кайшевой в горах будет тяжело, она самая рослая девочка в команде», — приводит слова Драчёва «РИА Новости Спорт».
- 1 ноября 2021
-
13:31
-
13:23
-
13:19
-
13:17
- 31 октября 2021
-
21:08
-
11:29
- 30 октября 2021
-
21:47
-
11:57
-
09:42
-
09:20
- 29 октября 2021
-
08:52
- 28 октября 2021
-
20:28
-
18:36
-
18:18
-
18:08
-
14:16
-
13:50
- 27 октября 2021
-
20:40
-
16:18
-
14:39
-
14:07
-
12:10
- 26 октября 2021
-
13:09
-
13:04
- 25 октября 2021
-
22:18
-
19:27
- 24 октября 2021
-
17:33
-
14:00
-
10:19
- 22 октября 2021
-
10:36
-
10:34
-
10:23
- 21 октября 2021
-
16:33
-
11:58
-
11:10