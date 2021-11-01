Владимир Драчёв назвал российских биатлонистов, которые могут завоевать медали на ОИ-2022

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв порассуждал на тему медальных перспектив национальной команды на Олимпиаде-2022 в Пекине. Драчёва спросили, с кем связаны медальные шансы России на Играх.

«Я рассчитываю на Латыпова. Он пока ещё растёт. При стечении обстоятельств может попасть в топ-6 или даже выше. У Саши Логинова своя специфика подготовки. Сложно одним предложением описать его внутренние переживания, просто пожелал бы ему сил и энергии. Елисеев – спортсмен одной гонки, ему надо настроиться на одну дистанцию. Халили – пока человек не того высокого уровня, хотя если добавит в ходе, то сможет конкурировать, особенно в контактных гонках.

Женщины? Очень надеюсь, что выстрелит кто-то из молодёжи. Только они могут порадовать, потому что ещё бегают с горящими глазами. Очень жаль, что Миронова никак не может себя реализовать. У Казакевич великолепная функциональная подготовка, у неё огромный потенциал, но надо исправить стрельбу. Уверен, Шашилов знает, что с этим делать. Когда увидел её первый раз, сразу сказал, что надо брать в сборную. Куклина – эстафетчица, может проявить себя в индивидуальной гонке. Кайшевой в горах будет тяжело, она самая рослая девочка в команде», — приводит слова Драчёва «РИА Новости Спорт».