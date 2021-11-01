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«Вместо замечания дайте ему премию». Губерниев поддержал Дуркина, предупреждённого СБР

«Вместо замечания дайте ему премию». Губерниев поддержал Дуркина, предупреждённого СБР
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Известный журналист Дмитрий Губерниев выступил со словами поддержки в адрес члена сервис-бригады мужской сборной России Михаила Дуркина, который ранее опубликовал результаты контрольной гонки национальной команды.

«Какой молодец сервисмен Дуркин, что выложил результаты совместной контрольной тренировки лыжников и биатлонистов!!! СБР, вместо замечания дайте человеку премию. Спасибо! Дуркин, Россия с Вами!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 1 ноября, стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) наказал Дуркина за публикацию результатов.

Ранее Губерниев назвал условие, при котором Евгения Гараничева нужно убирать из сборной России. Также Дмитрий заявил, что Эдуард Латыпов может стать лидером сборной России по биатлону в сезоне-2021/2022.

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