Экхофф: чаще всего о спортсменках гуглят вес. Сидеть на диетах — очень опасно

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказалась по поводу повышенного внимания к весу спортсменок.

«Я часто думаю о том, что вес — это неправильный фокус. В ведущих видах спорта так много всего связано с навыками, на которые не влияет вес. Я думаю, что иногда ему уделяется больше внимания, чем он того заслуживает. Особенно в СМИ.

Если вы посмотрите, что о спортсменках гуглят чаще всего, то увидите, что это вес.

То, что вы делаете в раннем возрасте, возможно, без необходимых знаний, может повлиять на вас в будущем очень негативно. Сидеть на диетах очень опасно.

Оглядываясь назад, я очень благодарна за то, что мне позволили развиваться в спорте высших достижений, и в то же время иметь абсолютно здоровое тело. У меня нет травм или чего-то подобного, связанного с диетами.

Мы не так просты, как мальчики, у нас другие гормоны. Похудеть не так легко, и это зачастую не так уж полезно. Вы можете заболеть остеопорозом и получить хрупкие кости уже к 30 годам», – приводит слова Экхофф.