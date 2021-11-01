Губерниев ответил, что любит комментировать больше — биатлон или лыжи
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев ответил, что ему интереснее комментировать – биатлон или лыжи.
«Так получается, что моё сердце разрывается, потому что я не могу одновременно быть на лыжах и биатлоне. Я здесь поставлю знак равенства. Также как и в случае с плаванием, различными видами гребли, прыжками в воду, синхронным плаванием и так далее. Но биатлон ушёл далеко вперёд и с точки зрения показа, и с точки зрения организации. Конечно, мне хочется, чтобы лыжники догоняли. С точки зрения побед биатлон и рядом не стоял, это я понимаю. Поэтому я не буду противопоставлять эти виды спорта. Я люблю и биатлон, и лыжи. Надеюсь, на Олимпиаде поработать везде», — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».
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