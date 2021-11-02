Башкиров рассказал о состоянии Логинова перед началом сезона

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, в каком состоянии находится лидер команды Александр Логинов после сборов в Рамзау (Австрия).
«Основной развивающий блок у нас закончился в сентябре летним чемпионатом России. В Рамзау был переходный период, когда мы встали на лыжи, на снег. Вместе с лыжной подготовкой в условиях высокогорья, на леднике, мы внизу катались на роллерах, делали подъём в гору, стрелковую работу, силовую – всё как обычно.
Состояние Александра Логинова? Конечно, было бы интересно посмотреть, как бы он пробежал на летнем чемпионате России. Это всё-таки показатель летней подготовки. Но с моей точки зрения, в том, что касается физической, функциональной, силовой подготовки проблем у него быть не должно», — приводит слова Башкирова Союз биатлонистов России.
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