Экхофф: у россиянок, кроме Юрловой, чрезвычайно высокомерный взгляд. Я просто пугаюсь

Лидеры женской сборной Норвегии по биатлону Тириль Экхофф и Ингрид Ланмарк Тандреволд рассказали, как происходит их общение с соперницами в собственном подкасте «Непрошедший габарит».
Экхофф: больше всего общаюсь с Дениз Херманн. В остальном я замечаю, что становлюсь всё более закрытой и не особо общаюсь с иностранками.
Тандреволд: мы были на сборе в Бессане, там же были француженки. Было приятно общаться с ними. Мне особенно нравится Жулия Симон. Когда встречаешься с соперницами на сборах, обстановка не совсем та же, что зимой. Зимой мы приезжаем на стадион, проводим тренировку, едем домой. Нужно быть эффективной и сосредоточенной. Попросту нет времени на разговоры вроде: «Привет, как ты провела лето?»
Экхофф: это всегда так неловко.
Тандреволд: да. И, кроме того, не все говорят на английском так же хорошо, как мы (смеётся). А ещё трудно шутить на чужом языке – 50 процентов моего юмора просто исчезает. Некоторые шведки приятны в общении. В прошлом году в Хохфильцене я пробежала очень плохую гонку. Мона Брорссон тоже пробежала очень плохо. Я стояла и плакала. Она просто подошла ко мне, похлопала по плечу, обняла и сказала, что у меня всё получится. Я это оценила.
Экхофф: ещё есть россиянка – Екатерина Юрлова. Она просто чудесная, невероятно милая.
Тандреволд: да, она и, правда, замечательная. Остальные россиянки практически не говорят на английском.
Экхофф: и у них обычно чрезвычайно высокомерный взгляд. Я просто-напросто пугаюсь.
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