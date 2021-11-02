Резцова: Бьорген в книге говорила, что принимала допинг. Видимо, Экхофф из той же серии
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала слова лидера женской сборной Норвегии по биатлону Тириль Экхофф. Норвежка заявила, что все российские биатлонистки, кроме Екатерины Юрловой, обладают «чрезвычайно высокомерным взглядом».
«Помните, Бьорген в своей книге говорила, что принимала допинг. Экхофф из той же серии, видимо. Какие могут быть заявления от потенциальных допингистов? Нас всё время осуждали, что мы какие-то не такие, а они все чистые и правильные. Для наших спортсменок такие слова и осуждение — плюс. На Экхофф вообще не нужно обращать внимания, она недостойна реакции. Мы должны держать и защищать своё лицо, быть выше этого», — приводит слова Резцовой Sport24.
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