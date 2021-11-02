Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Тириль Экхофф о высокомерии россиянок

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова лидера женской сборной Норвегии по биатлону Тириль Экхофф. Норвежка заявила, что все российские биатлонистки, кроме Екатерины Юрловой, обладают «чрезвычайно высокомерным взглядом».

«Тириль это сказала в подкасте «Непрошедший габарит». И я бы не стал обращать внимания на эту лёгкую провокацию со стороны Экхофф, потому что она очень позитивная девочка. Они всё время делают подкасты и угорают. Там есть проблема, которую она озвучила, что российские девушки, кроме Юрловой, не говорят на английском. Это общая проблема российского спорта. Далеко не все сейчас, даже молодые люди в XXI веке, говорят по-английски. Это проблема лыжника Большунова, это проблема других лыжников.

Люди там уже практически миллионеры, известные люди всей стране, но при этом они не общаются с иностранцами, потому что буквально трёх слов по-английски связать не могут. Есть исключения приятные: тот же Елисеев в биатлоне, который пытается разговаривать. В лыжах есть очень толковые девчонки. Но в целом мы, конечно, пока ещё такие буки в глазах всего остального мира. Если тебе 20 с небольшим лет, а ты не говоришь по-английски хотя бы чуть-чуть, то это совсем плохо. Спортсмены, читайте книги и учите языки. Это ваша капитализация», — приводит слова Губерниева Eurostavka.