Эльвира Эберг: после такой подготовки хочется побыстрее выйти на старт и показать максимум

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась планами на предстоящий сезон.
«Подготовка? Если о говорить о её физических аспектах, то особо ничего не поменялось. Ну, разве что в нагрузке я немного прибавила. А вот в плане стрельбы кое что изменилось — я сменила приклад винтовки и некоторое время было неудобно. Я даже беспокоилась о том, что это может повлиять на сезон, но сейчас всё в порядке. Как минимум, не хуже, чем было ранее.
Невероятно жду старт сезона — после такой отличной подготовки просто хочется выйти на старт и показать свой максимум. Хочу отправиться на Олимпийские игры и сделать там результат. Знаю, как на меня влияет высота, но это межсезонье дало мне несколько больше — мы провели несколько высотных сборов и это должно помочь», — цитирует Эберг Langd.
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