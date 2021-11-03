Дмитрий Губерниев: у меня часто спрашивают: «А вы правда так Родину любите?»
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему не стесняется эмоционально реагировать на происходящее во время репортажа.
«Я эмоциональный человек. У меня часто спрашивают: «А вы правда так Родину любите?» Это для меня странный вопрос. То есть я болею за наших точно так же, как норвежцы — за норвежцев, немцы — за немцев и так далее.
И мне всегда казалось, что людей интересуют люди, а не особенности лыжной смазки или устройство винтовки. Я рассказываю о спортсменах, об их жизни, судьбе, семье. Мы плохо знаем своих спортсменов», — приводит слова Губерниева «7 дней».
Также Губерниев высказал мнение, что, если бы он стал футболистом, у вратаря ЦСКА, экс-голкипера сборной России Игоря Акинфеева не получилось бы карьеры.
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