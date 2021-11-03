Губерниев: некоторые биатлонисты из-за меня закончили карьеру. Что же это за спортсмены?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, может ли комментатор повлиять на карьеру спортсмена. По словам Губерниева, ему признавались, что некоторые биатлонисты закончили карьеру из-за него.

«Конечно, если спортсмен слабый. Мне говорили некоторые, не буду называть фамилии, родители биатлонистов, имеющие отношение к спорту и даже многого в нём добившиеся: «Знаешь, мой закончил из-за тебя». Но мне в ответ хочется только улыбнуться: что же это за спортсмен такой, который завершил карьеру из-за комментатора? Спорт жесток, слабого спортсмена никто жалеть не будет», — приводит слова Губерниева «7 дней».

Также Губерниев объяснил, почему не стесняется эмоционально реагировать на происходящее во время репортажа.