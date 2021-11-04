Йоханнес Бё отреагировал на итоги норвежского расследования по РПП

Олимпийский чемпион по биатлону, 12-кратный чемпион мира Йоханнес Бё прокомментировал результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП.

«В каком-то смысле я не удивлён. Это объясняется тем, что в стремлении стать топовым спортсменом хочется достичь как можно большего и быть лучшим во всём, а также влиянием социальных сетей. Я не удивлён, что люди так относятся к еде, что они думают о пище, которую принимают. Это часть спорта высших достижений», — приводит слова Бё Dagbladet.