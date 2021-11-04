Йоханнес Бё отреагировал на итоги норвежского расследования по РПП

Олимпийский чемпион по биатлону, 12-кратный чемпион мира Йоханнес Бё прокомментировал результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП.
«В каком-то смысле я не удивлён. Это объясняется тем, что в стремлении стать топовым спортсменом хочется достичь как можно большего и быть лучшим во всём, а также влиянием социальных сетей. Я не удивлён, что люди так относятся к еде, что они думают о пище, которую принимают. Это часть спорта высших достижений», — приводит слова Бё Dagbladet.
- 4 ноября 2021
-
11:45
-
10:36
- 3 ноября 2021
-
22:54
-
17:46
-
15:08
-
15:04
-
14:56
-
10:46
- 2 ноября 2021
-
21:34
-
21:19
-
19:28
-
18:49
-
17:40
-
11:15
-
10:53
- 1 ноября 2021
-
23:23
-
19:02
-
18:43
-
16:06
-
14:40
-
13:31
-
13:23
-
13:19
-
13:17
- 31 октября 2021
-
21:08
-
11:29
- 30 октября 2021
-
21:47
-
11:57
-
09:42
-
09:20
- 29 октября 2021
-
08:52
- 28 октября 2021
-
20:28
-
18:36
-
18:18
-
18:08