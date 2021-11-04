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Бывший тренер сборной России Николай Князев скончался в возрасте 64 лет

Бывший тренер сборной России Николай Князев скончался в возрасте 64 лет
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Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры. Причины смерти не уточняются.

«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Николаевича», — говорится в сообщении.

Князев — заслуженный тренер России, который в разное время входил в штаб основной национальной команды. В 2011 году возглавлял юношескую сборную России, в составе которой тренировались будущие чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков. В 2020 году работал в резервной сборной России. Также специалист был тренером сборной ХМАО-Югры.

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