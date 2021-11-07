Анфиса Резцова рассказала, чем её разочаровал Михаил Шашилов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова ответила, сможет ли женская сборная России под руководством Михаила Шашилова добиться высоких результатов.

«Не жду никакого результата. Михаил Викторович — хороший стрелок. Когда он только пришёл в команду, то казалось, что девушки начнут лучше работать на огневом рубеже. Ни Светлана Миронова, ни другие спортсменки не улучшили стрельбу. Я разочаровалось в нём. Хотя, когда я у него тренировалась, он дал мне много плюсов именно в стрельбе. А сейчас я не уверена, что команда сможет хорошо выступить. Если он повезёт столько своих девочек, то это будет неправильно и нечестно по отношению к другим спортсменкам. На первый этап Кубка мира должны ехать сильнейшие, а дальше отбираться по лучшим результатам. Так следует дойти и до Олимпиады», — приводит слова Резцовой «РИА Новости Спорт».