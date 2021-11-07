Хованцев назвал имя перспективного 22-летнего российского биатлониста

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал молодого российского биатлониста, который может попасть в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине (Китай).
«Мне очень нравится Даниил Серохвостов, он отлично бежал на летнем чемпионате страны. На снегу он тоже показывал высокую скорость. Для него главное — решить вопрос со стрельбой. Если он сохранит скорость, у нас появится быстроногий спортсмен на уровне Латыпова.
Серохвостов — далёкая перспектива? Он находится в пуле спортсменов, которые имеют шанс отобраться в главную команду. Если хорошо себя покажет, его стоит попробовать в самое ближайшее время», — приводит слова Хованцева «РИА Новости Спорт».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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