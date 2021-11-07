Себастиан Самуэльссон рассказал, как влияют на него разговоры о допинге

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, влияет ли на него его позиция по острым темам в спорте. Напомним, Самуэльссон неоднократно жёстко высказывался о допинге в российском спорте, а также выражал недовольство проведением Олимпийских игр – 2022 именно в Пекине (Китай).

«Это ни на что не влияет. Наоборот, я получаю дополнительную энергию от разговоров о таких вещах. Думаю, это важно и только позитивно влияет на меня.

Вообще я пытаюсь следить и участвовать в общественных дебатах. Есть много проблем, на которые не обращают внимания, но многие хотели бы знать о них больше. Мне также интересна техника дебатов, то, как нужно спорить и излагать своё мнение. Иногда у меня возникает этот вопрос, когда я начинаю с кем-то спорить. Можно подобрать правильные техники, которые помогут правильно выражать своё мнение», — приводит слова Самуэльссона GP.se.