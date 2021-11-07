Хованцев высказался о том, что Шашилов отбирает «своих» биатлонисток в сборную
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о женской сборной России под руководством Михаила Шашилова.
«Я приверженец того, чтобы тренеры сборной были независимыми от регионов. Все спортсмены должны иметь равные шансы на попадание в команду и стоять на одном уровне при выборе кандидатов. Не должно быть такого, что это «моё», а это не «моё». Нельзя работать только со «своими», когда ты тренер национальной сборной», — приводит слова Хованцева «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова возмутилась тому, что главный тренер женской команды Михаил Шашилов набирает в национальную команду «своих» биатлонисток.
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