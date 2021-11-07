Швед Себастиан Самуэльссон ответил на вопрос о своём будущем в политике

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил, может ли он стать политиком после завершения профессиональной карьеры. 24-летний Самуэльссон неоднократно жёстко высказывался о допинге в российском спорте, а также выражал недовольство проведением Олимпийских игр – 2022 именно в Пекине (Китай).

«Сегодня это кажется далёким будущем, но никогда не говори никогда», — приводит слова Самуэльссона GP.se.

Также Самуэльссон является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, многократным призёром чемпионатов мира, многократным победителем этапов Кубка мира. В сезоне – 2020/2021 Себастиан занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. Первым стал норвежец Йоханнес Бё.