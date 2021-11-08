Башкиров заявил, что работающий в Болгарии Касперович всё ещё является тренером Логинова

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о статусе Александра Касперовича в команде Александра Логинова. С лета 2020 года Касперович работает в тренерском штабе сборной Болгарии.



«Спортсмены, достигшие международного уровня, обладают своим чутьём. Саня работал со многими тренерами. Мы выработали общую стратегию, но, конечно, мы вместе прорабатываем нюансы. Александр Владимирович Касперович очень долго работал с Логиновым, поэтому у всех хорошие взаимоотношения. Есть моменты, которые мы можем обсудить все вместе. Между Сашей и тренером нормальные человеческие отношения, поэтому Касперович, несмотря на работу со сборной Болгарии, всё равно имеет право на общение со спортсменом.



Вопрос личного тренера Логинова очень интересный. Если смотреть на его принадлежность к региону, то он спортсмен Тюменской области, которую возглавляет Максим Кугаевский. Но Касперович также оказывает поддержку биатлонисту, значит, и его можно считать личным тренером», — цитирует Башкирова «Матч ТВ».

К новому сезону Логинов готовится в группе Башкирова. Ранее тренер рассказал о состоянии биатлониста перед первыми стартами на Кубке мира.