Украинские биатлонисты оказались на самоизоляции в Норвегии

Мужская сборная Украины по биатлону в полном составе была вынуждена уйти на самоизоляцию в норвежском Бейтостолене, куда приехала для подготовки к олимпийскому сезону – 2021/2022, сообщает Biathlon.com.ua со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

По приезде в Норвегию украинские биатлонисты и тренеры контактировали с носителем коронавируса. После экстренно проведённых тестов на COVID-19 у члена сборной был обнаружен коронавирус. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, а остальные спортсмены тренируются в привычном режиме, при этом не пересекаясь с биатлонистами других сборных.

Олимпийский сезон-2021/2022 стартует с этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 26 по 28 ноября.

В прошлом сезоне Украину представляли: Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.