Дмитрий Губерниев прокомментировал решение IBU изменить распределение квот на ОИ-2022

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Международного союза биатлонистов (IBU) изменить схему распределения квот на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). На предыдущих Играх максимальную квоту (6 человек в заявке, 4 в гонке) получали страны, вошедшие в топ-5 Кубка наций по итогам сезона; теперь же для этого необходимо войти в топ-3.
«Безусловно, это повлияет на нас, потому что олимпийская программа не резиновая. Здесь мы должны отдавать себе отчёт в том, что мало спортсменов в нашей биатлонной сборной, которые могут выдержать всю программу. Травмы и ковид могут повлиять на всех. И всё равно никто не застрахован от подобного. Мы все под богом ходим.
С учетом того лютого кошмара, который происходит с ковидом, ты понимаешь, что спорт уходит на второй план. У меня умирают друзья, родственники близких друзей. Мир изменился. Мы вот говорим о том, что, возможно, некому будет выступать в эстафете, в тот момент, когда просто люди умирают пачками. Надо отдавать себе отчёт в этом», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
- 9 ноября 2021
-
07:24
- 8 ноября 2021
-
18:31
-
12:23
- 7 ноября 2021
-
14:39
-
12:45
-
12:13
-
12:09
-
10:03
-
09:21
- 6 ноября 2021
-
09:53
- 4 ноября 2021
-
11:45
-
10:36
- 3 ноября 2021
-
22:54
-
17:46
-
15:08
-
15:04
-
14:56
-
10:46
- 2 ноября 2021
-
21:34
-
21:19
-
19:28
-
18:49
-
17:40
-
11:15
-
10:53
- 1 ноября 2021
-
23:23
-
19:02
-
18:43
-
16:06
-
14:40
-
13:31
-
13:23
-
13:19
-
13:17
- 31 октября 2021
-
21:08