Дмитрий Губерниев прокомментировал решение IBU изменить распределение квот на ОИ-2022

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Международного союза биатлонистов (IBU) изменить схему распределения квот на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). На предыдущих Играх максимальную квоту (6 человек в заявке, 4 в гонке) получали страны, вошедшие в топ-5 Кубка наций по итогам сезона; теперь же для этого необходимо войти в топ-3.

«Безусловно, это повлияет на нас, потому что олимпийская программа не резиновая. Здесь мы должны отдавать себе отчёт в том, что мало спортсменов в нашей биатлонной сборной, которые могут выдержать всю программу. Травмы и ковид могут повлиять на всех. И всё равно никто не застрахован от подобного. Мы все под богом ходим.

С учетом того лютого кошмара, который происходит с ковидом, ты понимаешь, что спорт уходит на второй план. У меня умирают друзья, родственники близких друзей. Мир изменился. Мы вот говорим о том, что, возможно, некому будет выступать в эстафете, в тот момент, когда просто люди умирают пачками. Надо отдавать себе отчёт в этом», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

