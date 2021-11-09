Дмитрий Губерниев — Себастиану Самуэльссону: ты либо крестик сними, либо штаны надень

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона за его слова о Китае. Ранее Самуэльссон не раз призывал к бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине, поскольку в Китае, по его мнению, ущемляют права уйгуров, коренного населения провинции Синьцзян. При этом Себастиан намерен выступить на Играх.

«Самуэльссону надо перевести великую песню Галича, в которой есть такие слова: «Израильская, говорю, военщина, известна всему свету! Как мать говорю и как женщина». После его комментариев хочется сказать: «Ты либо крестик сними, либо штаны надень».

Если ты считаешь, что ты такой борец за права человека в Китае, тогда возьми пример со своей соотечественницы Греты Тунберг. Стань правозащитником, в конце концов. Невозможно переодеваться и переобуваться каждые три дня. Он уже просто не может остановиться, начинает выступать и на гребне волны, и славы, просто сам себе противоречит. Мне кажется, что в его ситуации он выглядит очень смешно. В конце концов, если ты не хочешь ехать на Олимпиаду, то не выступай там. Заяви о своей позиции и бойкотируй. Многие отнесутся с пониманием», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».