Марте Рёйселанд отреагировала на итоги норвежского расследования по РПП

11-кратная чемпионка мира по биатлону Марте Рёйселанд прокомментировала результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП.
«Это совершенно ужасно. О таких цифрах крайне неприятно слышать.
Вся моя жизнь — спорт высших достижений. Так что я получаю удовольствие только от еды. Ем то, что хочу. И делаю это с чистой совестью. Я чувствую, что добилась хороших результатов, поступая таким образом, и надеюсь, что молодые люди также поймут, что можно не сосредоточиваться на этом.
Ешьте, когда голодны, и облегчите себе задачу. Тогда у тебя будет одной заботой меньше», — приводит слова Рёйселанд Dagbladet.
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