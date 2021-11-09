Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Марте Рёйселанд отреагировала на итоги норвежского расследования по РПП

Марте Рёйселанд отреагировала на итоги норвежского расследования по РПП
Комментарии

11-кратная чемпионка мира по биатлону Марте Рёйселанд прокомментировала результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП.

«Это совершенно ужасно. О таких цифрах крайне неприятно слышать.

Вся моя жизнь — спорт высших достижений. Так что я получаю удовольствие только от еды. Ем то, что хочу. И делаю это с чистой совестью. Я чувствую, что добилась хороших результатов, поступая таким образом, и надеюсь, что молодые люди также поймут, что можно не сосредоточиваться на этом.

Ешьте, когда голодны, и облегчите себе задачу. Тогда у тебя будет одной заботой меньше», — приводит слова Рёйселанд Dagbladet.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021