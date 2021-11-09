Губерниев — о Мироновой: почему 27-летние спортсмены считаются возрастными? Ерунда и бред
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о биатлонистке сборной России Светлане Мироновой. Губерниева спросили, какими ему видятся перспективы 27-летней Мироновой, которая переходит в статус возрастных спортсменок с нестабильной стрельбой.
«С каких это пор 27-летние спортсмены считаются возрастными? Это ерунда и бред. Больше того, в циклике (в циклических видах спорта. — Прим. «Чемпионата») 35-летний спортсмен не является возрастным.
Тому же Гараничеву я в паспорт не заглядываю совершенно, а отталкиваюсь от его результатов. Современные технологии питания, соблюдение режима позволяют выступать в циклике до 40 лет и даже больше», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
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