Губерниев — о Мироновой: почему 27-летние спортсмены считаются возрастными? Ерунда и бред

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о биатлонистке сборной России Светлане Мироновой. Губерниева спросили, какими ему видятся перспективы 27-летней Мироновой, которая переходит в статус возрастных спортсменок с нестабильной стрельбой.

«С каких это пор 27-летние спортсмены считаются возрастными? Это ерунда и бред. Больше того, в циклике (в циклических видах спорта. — Прим. «Чемпионата») 35-летний спортсмен не является возрастным.

Тому же Гараничеву я в паспорт не заглядываю совершенно, а отталкиваюсь от его результатов. Современные технологии питания, соблюдение режима позволяют выступать в циклике до 40 лет и даже больше», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».