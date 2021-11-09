Дарья Виролайнен пропустит сезон из-за беременности

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен не сможет принять участия в сезоне-2021/2022 из-за беременности.
32-летняя спортсменка родила второго ребенка 5 марта 2019 года. После декретного отпуска Дарья вернулась в спорт и выступала в сезоне-2020/2021 на внутрироссийских соревнованиях.
«Даша беременна в третий раз. Этот сезон она пропустит. Мыслей о завершении карьеры нет, будем дальше соревноваться», — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая является мамой биатлонистки, «РИА Новости Спорт».
Напомним, старт Кубка мира по биатлону назначен на 27 ноября. Первый этап пройдёт в шведском Эстерсунде. Завершится сезон 20 марта 2022 года в Осло (Норвегия). Всего биатлонисты примут участие в 10 этапах, а также в Олимпиаде, которая состоится в Пекине.
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