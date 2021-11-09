Украинские биатлонистки досрочно закончили сбор в Норвегии из-за коронавируса

Женская сборная Украины по биатлону досрочно завершила сбор в Бейтостолене (Норвегия), сообщает Xsport.ua. Причина — случай заражения коронавирусом в мужской команде, которая ранее отправилась на самоизоляцию.

Изначально планировалось, что украинские биатлонистки покинут Бейтостолен и отправятся в Шушен 12 ноября. Однако они переехали в Шушен уже сегодня, 9 ноября.

В Шушене находятся девять спортсменок: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Ирина Петренко (Варвинец), Анастасия Меркушина, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Надежда Белкина, а также Вита и Валя Семеренко, которые готовятся под руководством Григория Шамрая. Дарья Блашко, которая проводит подготовку с личным тренером Владимиром Махлаевым, осталась тренироваться в Бейтостолене. Там же находится и Анна Кривонос, которая упала на предыдущем сборе в Ливиньо.