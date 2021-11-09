Отбывший дисквалификацию за пьяный дебош Шопин выступит на первом этапе Кубка России

Юрий Охотников, личный тренер российского биатлониста Юрия Шопина, поделился планами подопечного на грядущий сезон.
Напомним, в 2020 году во время сбора национальной команды в Якутии Шопин в состоянии алкогольного опьянения угрожал применением физической силы допинг-офицеру, за что был дисквалифицирован Союзом биатлонистов России (СБР) на год и выведен из состава команды.
«Юра готовился к этому сезону за свой счёт, а с ноября по истечении дисквалификации его поставили на финансирование в региональную команду Ульяновской области. В конце месяца планирует выступить на Кубке России в Ханты-Мансийске, а сейчас находится там на подготовительном сборе. Настрой у него боевой, готовится серьёзно и дисциплину не нарушает. Хочет доказать, что он не такой, а лучше всего это сделать с помощью высокого места в протоколе гонок», — приводит слова Охотникова Metaratings.ru.
Первый этап Кубка России по биатлону стартует 25 ноября в Ханты-Мансийске.
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