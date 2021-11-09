Украинские биатлонистки представили новые комбинезоны на сезон-2021/2022

Женская сборная Украины по биатлону представила новую экипировку на олимпийский сезон – 2021/2022.
Форма выполнена в цветах национального флага Украины, её производителем стала шведская Craft Sportwear. Верхняя часть формы – практически полностью синяя, лишь с полосками на рукавах. Внизу преобладает жёлтый цвет, а также присутствует надпись «UKR».
Публикация доступна на странице Федерации биатлона Украины в «Фейсбуке».
Украинские болельщики в целом положительно оценили изменения. «Форма супер, фартовая!», «Новая форма для новых спортивных побед!», «Наконец-то, хоть похоже на Украину. А то фиг различить было по телевизору. Только по тихому ходу и ужасной стрельбе», — написали подписчики в комментариях. При этом несколько человек отметили, что находят у новой формы украинок сходство с экипировкой команды Швеции.
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