Украинские биатлонистки представили новые комбинезоны на сезон-2021/2022

Женская сборная Украины по биатлону представила новую экипировку на олимпийский сезон – 2021/2022.

Форма выполнена в цветах национального флага Украины, её производителем стала шведская Craft Sportwear. Верхняя часть формы – практически полностью синяя, лишь с полосками на рукавах. Внизу преобладает жёлтый цвет, а также присутствует надпись «UKR».

Публикация доступна на странице Федерации биатлона Украины в «Фейсбуке».

Украинские болельщики в целом положительно оценили изменения. «Форма супер, фартовая!», «Новая форма для новых спортивных побед!», «Наконец-то, хоть похоже на Украину. А то фиг различить было по телевизору. Только по тихому ходу и ужасной стрельбе», — написали подписчики в комментариях. При этом несколько человек отметили, что находят у новой формы украинок сходство с экипировкой команды Швеции.