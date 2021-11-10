Эдуард Латыпов вошёл в топ-3 сюрпризов прошлого сезона на Кубке мира по версии фанатов

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) подвела итоги фанатского голосования, в котором просила болельщиков выбрать главный сюрприз прошлогоднего Кубка мира.

В топ-3 главных неожиданностей сезона-2020/2021 вошли (в очередности по количеству голосов): 1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) 2. Эдуард Латыпов (Россия) 3. Динара Алимбекова (Беларусь).

Публикация доступна в «инстаграме» IBU.

Напомним, в первом полноценном для себя сезоне на Кубке мира Легрейд выиграл пять личных гонок и занял второе место в общем зачёте. А также завоевал два личных золота на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). В сезоне-2020/2021 Латыпов занял 18-е место в личном зачёте Кубка мира, завоевав первый подиум в заключительной гонке сезона (серебро в масс-старте). Также Эдуард стал надёжным финишёром сборной России в эстафетах. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира, выиграв спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) и став серебряным призёром в гонке преследования.