Брынзак: спортсмены, у которых были симптомы, не будут участвовать в первых этапах КМ

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о ситуации в мужской сборной, которая оказалась на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус в национальной делегации.
«Ситуация такова, что решение меняется каждые пять минут или час. Последнее, о чем мы общались с тренером – спортсмены, у которых были симптомы, не будут участвовать в первых двух этапах.
После сбора они поедут сразу в Обертиллиах и будут там готовиться к Хохфильцену, к третьему этапу, чтобы успеть привести себя в порядок, потому что сейчас не тренировались», – цитирует Брынзака «Суспiльне».
Олимпийский сезон-2021/2022 стартует с этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 26 по 28 ноября.
В прошлом сезоне Украину представляли: Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.
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