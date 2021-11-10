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Брынзак: спортсмены, у которых были симптомы, не будут участвовать в первых этапах КМ

Брынзак: спортсмены, у которых были симптомы, не будут участвовать в первых этапах КМ
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о ситуации в мужской сборной, которая оказалась на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус в национальной делегации.

«Ситуация такова, что решение меняется каждые пять минут или час. Последнее, о чем мы общались с тренером – спортсмены, у которых были симптомы, не будут участвовать в первых двух этапах.

После сбора они поедут сразу в Обертиллиах и будут там готовиться к Хохфильцену, к третьему этапу, чтобы успеть привести себя в порядок, потому что сейчас не тренировались», – цитирует Брынзака «Суспiльне».

Олимпийский сезон-2021/2022 стартует с этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 26 по 28 ноября.

В прошлом сезоне Украину представляли: Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

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