Стина Нильссон призналась, что на стрельбище слушает музыку из «Пиратов Карибского моря»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, во время стрельбы слушает музыку из серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря».

«Я считаю, что это весело и волнующе, добавляет мне азарта. Хотя иногда в наушниках звучит музыка, а я даже не задумываюсь об этом», — приводит слова Нильссон SVT.

Напомним, в дебютных гонках на Кубке мира – 2020/2021 по биатлону Нильссон показала 26-й результат в спринте и 22-й в гонке преследования. К олимпийскому сезону – 2021/2022 Стина готовится в основной сборной Швеции.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира, а также обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.