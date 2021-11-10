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Стина Нильссон призналась, что на стрельбище слушает музыку из «Пиратов Карибского моря»

Стина Нильссон призналась, что на стрельбище слушает музыку из «Пиратов Карибского моря»
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, во время стрельбы слушает музыку из серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря».

«Я считаю, что это весело и волнующе, добавляет мне азарта. Хотя иногда в наушниках звучит музыка, а я даже не задумываюсь об этом», — приводит слова Нильссон SVT.

Напомним, в дебютных гонках на Кубке мира – 2020/2021 по биатлону Нильссон показала 26-й результат в спринте и 22-й в гонке преследования. К олимпийскому сезону – 2021/2022 Стина готовится в основной сборной Швеции.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира, а также обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

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