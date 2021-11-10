Стина Нильссон призналась, что на стрельбище слушает музыку из «Пиратов Карибского моря»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, во время стрельбы слушает музыку из серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря».
«Я считаю, что это весело и волнующе, добавляет мне азарта. Хотя иногда в наушниках звучит музыка, а я даже не задумываюсь об этом», — приводит слова Нильссон SVT.
Напомним, в дебютных гонках на Кубке мира – 2020/2021 по биатлону Нильссон показала 26-й результат в спринте и 22-й в гонке преследования. К олимпийскому сезону – 2021/2022 Стина готовится в основной сборной Швеции.
Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира, а также обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.
- 10 ноября 2021
-
18:50
-
16:12
-
15:34
-
12:20
-
00:02
- 9 ноября 2021
-
21:16
-
20:12
-
18:58
-
18:19
-
17:24
-
15:43
-
15:28
-
11:53
-
11:39
-
10:38
-
09:00
-
07:24
- 8 ноября 2021
-
18:31
-
12:23
- 7 ноября 2021
-
14:39
-
12:45
-
12:13
-
12:09
-
10:03
-
09:21
- 6 ноября 2021
-
09:53
- 4 ноября 2021
-
11:45
-
10:36
- 3 ноября 2021
-
22:54
-
17:46
-
15:08
-
15:04
-
14:56
-
10:46
- 2 ноября 2021
-
21:34