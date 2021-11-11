Тренер сборной Норвегии по биатлону ответил, согласился бы он перейти на работу в Россию
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Зигфрид Мазе, тренер мужской сборной Норвегии по биатлону, ответил на вопрос, как бы он поступил, если бы ему поступило предложение поработать в России.
«Я должен быть честен. В данном случае мне нужно будет подумать дважды, потому что общение со спортсменами — это важная вещь.
Не все российские биатлонисты говорят на английском. Возможно, более молодые спортсмены сейчас хорошо знают язык, и было бы не так сложно. Вот над этим я бы подумал», — приводятся слова Зингфрида Мазе на сайте телеканала «Матч ТВ».
Напомним, до перехода в сборную Норвегии по биатлону 43-летний Зигфрид Мазе работал с национальной командой Франции — в частности, с пятикратным чемпионом зимних Олимпийских игр Мартеном Фуркадом.
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