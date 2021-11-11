Лыжи биатлониста сборной России по ошибке улетели в Швецию перед отбором в Ханты-Мансийске

Лыжи российского биатлониста Дениса Таштимерова случайно оказались в Швеции. Это произошло из-за ошибки норвежской стороны, которая изготовляла лыжи для россиян. Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Урала».

Таштимеров — спортсмен группы тренера сборной России по биатлону Сергея Башкирова. Башкиров вместе с пятёркой основных членов сборной находится в Обертиллахе (Австрия) на сборах, а Таштимеров — в Ханты-Мансийске, где 12 и 13 ноября пройдут контрольные старты, по итогам которых будет окончательно определён состав сборной на Кубок мира и Кубок IBU.

По договорённости с норвежской стороной лыжи основной пятёрки — Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева и Карима Халили — доставили в Швецию, на место проведения первого этапа Кубка мира. По ошибке послали в Эстерсунд и лыжи Таштимерова. Сообщается, что лыжи вернутся к владельцу к старту контрольных заездов.

Напомним, Кубок мира стартует этапом в шведском Эстерсунде 27 ноября. В 17:00 мужчины начнут соревноваться в индивидуальной гонке.