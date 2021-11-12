Мухамедзянов выиграл контрольный спринт на тренировке сборной России, Бабиков — седьмой

Ильназ Мухамедзянов одержал победу в контрольной гонке сборной России по биатлону, которая прошла на сборах в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).



11-километровый спринт Мухамедзянов, допустивший один промах, пробежал за 29 минут 7 секунд. Вторым стал Александр Поварницын (+5,3), также допустивший один промах, третий результат показал Даниил Серохвостов (+17,5, 3 промаха).



Контрольная гонка сборной России. Мужчины. Спринт



1. Ильназ Мухамедзянов – 29.07 (1)

2. Александр Поварницын +5,3 (1)

3. Даниил Серохвостов +17,5 (3)

4. Никита Поршнев +23,2 (1)

5. Кирилл Бажин +35,5 (0)

6. Кирилл Стрельцов +37,3 (2)

7. Антон Бабиков +50,6 (2)

8. Василий Томшин +1.01,8 (2)

9. Максим Цветков +1.02,2 (1)

10. Михаил Первушин +1.19,2 (1).