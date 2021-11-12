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«Результаты огонь». Губерниев оценил контрольный спринт сборной России

«Результаты огонь». Губерниев оценил контрольный спринт сборной России
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты мужской спринтерской гонки, которая завершилась на тренировочном сборе сборной России в Ханты-Мансийске.

«Результаты огонь!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Быстрее всего 11-километровый спринт преодолел Ильназ Мухамедзянов, допустивший один промах. Антон Бабиков и Максим Цветков показали седьмой и девятый результаты соответственно.

Контрольная гонка сборной России. Мужчины. Спринт

1. Ильназ Мухамедзянов – 29.07 (1)
2. Александр Поварницын +5,3 (1)
3. Даниил Серохвостов +17,5 (3)
4. Никита Поршнев +23,2 (1)
5. Кирилл Бажин +35,5 (0)
6. Кирилл Стрельцов +37,3 (2)
7. Антон Бабиков +50,6 (2)
8. Василий Томшин +1.01,8 (2)
9. Максим Цветков +1.02,2 (1)
10. Михаил Первушин +1.19,2 (1).

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