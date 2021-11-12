«Результаты огонь». Губерниев оценил контрольный спринт сборной России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты мужской спринтерской гонки, которая завершилась на тренировочном сборе сборной России в Ханты-Мансийске.



«Результаты огонь!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Быстрее всего 11-километровый спринт преодолел Ильназ Мухамедзянов, допустивший один промах. Антон Бабиков и Максим Цветков показали седьмой и девятый результаты соответственно.



Контрольная гонка сборной России. Мужчины. Спринт



1. Ильназ Мухамедзянов – 29.07 (1)

2. Александр Поварницын +5,3 (1)

3. Даниил Серохвостов +17,5 (3)

4. Никита Поршнев +23,2 (1)

5. Кирилл Бажин +35,5 (0)

6. Кирилл Стрельцов +37,3 (2)

7. Антон Бабиков +50,6 (2)

8. Василий Томшин +1.01,8 (2)

9. Максим Цветков +1.02,2 (1)

10. Михаил Первушин +1.19,2 (1).

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